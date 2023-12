Atalanta Milan: Giroud ritorna dal primo minuto. Le ultime sull’attacco rossonero in vista del match di sabato a Bergamo

Il Milan per la sfida di sabato contro l’Atalanta ritrova Olivier Giroud che, dopo le due giornate di squalifica, tornerà al centro dell’attacco rossonero.

Inoltre, Luka Jovic rimane la prima alternativa al francese, mentre Rafael Leao potrebbe recuperare in tempo per essere quantomeno in panchina. Okafor ancora out.