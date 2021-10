Atalanta Milan: ecco le pagelle rossonere dei Quotidiani Sportivi

Il Milan ha sconfitto l’Atalanta di Giampiero Gasperini nel match valido per la settima giornata di Serie A, il migliore in campo…

Il Milan ha sconfitto l’Atalanta di Giampiero Gasperini nel match valido per la settima giornata di Serie A, il migliore in campo è Sandro Tonali (8): «Polmoni e idee, è imprendibile a tutto campo. Gara perfetta. Salva il Milan dopo un quarto d’ora dando un grande aiuto a Maignan, cerca di far segnare i compagni e poi costruisce il gol decisivo bruciando Freuler».

Prova superlativa anche per Calabria, Theo Hernandez e Maignan (7,5). Grande prestazione per Tomori, Brahim Diaz e Leao (7). Bene Rebic, Saelemaekers e Kessie (6,5). Sufficienza per Kjaer (6). L’unica insufficienza è per Messias (5,5).