Atalanta Milan 2-3: la reazione dei giocatori rossoneri nel post gara

Il Milan ha battuto l’Atalanta nel match valido per la settima giornata di Serie A. Ecco la reazione social dei giocatori rossoneri, da Theo Hernandez: «Noi ci siamo!🔴⚫» sino a Leao: «Succede a chi ci crede, +3».

Sino a passare per Saelemaekers: «Importante vittoria in trasferta, andiamo avanti così», Kessie: «Grande vittoria in trasferta, continuiamo così ragazzi!» e Davide Calabria: «Felice per il gol, ma ancora di più per la vittoria. Partita fantastica di un gruppo incredibile… +3».