Atalanta Milan, Gasperini si gioca la carta dell’ex: De Ketelaere parte titolare. Le ultimissime notizie sul mondo rossonero

Il Milan, tra pochi minuti, affronterà l’esame Atalanta, squadra che arriva da ben sette vittorie consecutive in campionato. Gasperini, tecnico della squadra di casa, ha scelto di far partire titolare il grande ex Charles De Ketelaere. Di seguito le formazioni ufficiali.