L’Atalanta saluta l’Europa League, sconfitta 2-0 dal Lipsia. Decisiva la doppietta di Nkunku, polemiche per un rigore non dato ai neroazzurri

Atalanta eliminata. I neroazzurri salutano l’Europa League a causa della sconfitta casalinga contro il Lipsia. Decisiva la doppietta tra primo e secondo tempo di Nkunku.

Polemiche però sul risultato di 0-1 per un rigore non concesso ai pardoni di casa per fallo di mani su tiro di Malinovskyi