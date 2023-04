Atalanta, Gasperini sul quarto posto: «Siamo lì»

Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, parla così della corsa al quarto posto. Le sue dichiarazioni

«Per lo Scudetto non ci riusciamo (ride, ndr). Siamo lì da 31 giornate anche se non sembra, però siamo lì: la prossima settimana ci saranno tre partite, tutte molto difficile, dopo il Torino avremo quattro partite in casa e due fuori. Intanto abbiamo rimesso un po’ di distanza con le squadre dietro, ci permette di guardare con più fiducia alle squadre che sono davanti: 3-4 punti sono tanti, ma la prossima settimana sarà importante per capirci come collocarci».