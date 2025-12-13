Atalanta Cagliari 2-1, i nerazzurri tornano alla vittoria grazie a un super Scamacca: il resoconto del match

Atalanta Cagliari 2-1, la squadra di Palladino ritrovano la vittoria in campionato e Scamacca torna protagonista: il resoconto del match

L’Atalanta ha dimostrato di saper vincere e soffrire anche in Serie A, superando il Cagliari al Gewiss Stadium nella 15ª giornata. La sfida ha visto i nerazzurri imporsi per 2-1 in un match combattuto.

Il tecnico atalantino Palladino ha optato per un solo cambio rispetto alla formazione schierata contro il Chelsea, inserendo Zappacosta sulla fascia destra al posto dell’infortunato Holm (nel testo originale è riportato erroneamente “Zappacosta”). Anche Pisacane non ha modificato l’undici vincente contro la Roma.

Atalanta Cagliari, Primo Tempo Dominio Nerazzurro

L’Atalanta è partita forte, trovando subito il vantaggio all’11° minuto con una magia di Gianluca Scamacca: il centravanti ha deviato in rete con un colpo di tacco geniale una conclusione di Zappacosta, trasformata in assist. I padroni di casa hanno continuato a premere, creando occasioni soprattutto con Lookman e lo stesso Scamacca, mentre il Cagliari è stato costretto a difendersi, pur creando qualche insidia con l’ex Palestra.

Nella ripresa, l’Atalanta ha abbassato i ritmi, cercando di gestire il vantaggio. Questa strategia ha dato fiducia al Cagliari, che ha trovato il pareggio al 75° minuto: il subentrato Gaetano (entrato al posto di Borrelli) ha combinato con Esposito e non ha sbagliato davanti a Carnesecchi.

Il pareggio sembrava materializzare l’ennesima beffa per la Dea, ma Scamacca non era d’accordo. Solo sei minuti dopo, all’81°, il centravanti ha raccolto un pallone servito da Samardzic e, dopo un primo tentativo non riuscito, è riuscito a scaricarlo in porta, firmando la sua doppietta personale e il definitivo 2-1.

Nel recupero, il Cagliari ha anche trovato la rete del 2-2 con Luvumbo, ma la gioia è stata annullata per fuorigioco, sigillando la vittoria e i tre punti vitali per l’Atalanta.