Atalanta, altra frenata e peggior difesa del campionato, possibilità Milan che potrà tentare una mini fuga nonostante la vittoria dell’Inter.

PAZZA ATALANTA- Fino ad ora abbiamo assistito praticamente al “Dottor Jekyll e mr Hyde”, vale a dire una squadra divisa tra il bene ed il male capace di partire in campionato con 4 goal a partita, di subirne 4 dal Napoli, di farne 4 in Champions e di prenderne 3 dalla Sampdoria. 12 goal subiti in campionato in 5 partite, tanti, troppi.