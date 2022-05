Atalanta, allenamento a porte chiuse verso il Milan: il report

L’Atalanta ha svolto oggi un allenamento pomeridiano in preparazione della gara contro il Milan: il report completo

Come riporta il sito ufficiale dell’Atalanta, prossima avversaria del Milan domenica alle 18 allo stadio San Siro, i bergamaschi si sono allenati nel pomeriggio a porte chiuse al Centro Bortolotti di Zingonia agli ordini di mister Gasperini. Il report:

«Allenamento questo pomeriggio al Centro Bortolotti di Zingonia in vista di Milan-Atalanta, in programma domenica allo stadio Meazza alle ore 18 per la penultima giornata della Serie A TIM 2021-2022. A parte Cittadini, Pezzella e Toloi, mentre Sportiello è tornato a lavorare regolarmente in gruppo.»