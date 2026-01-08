Assogna convinto dal “metodo Allegri”: «Eccellente lavoro di ordine e calma. Il Milan adesso sa che…»

Assogna, giornalista di Sky, analizza la metamorfosi del Milan e la forza del tecnico nella gestione del gruppo

Nel pre-partita della sfida di San Siro tra Milan e Genoa, il giornalista Paolo Assogna ha analizzato negli studi di Sky Sport 24 il nuovo corso della formazione rossonera. Il focus si è concentrato sulla capacità della società e dell’allenatore Massimiliano Allegri di resettare l’ambiente dopo le difficoltà passate. Secondo Assogna, il paragone con la passata stagione risulta poco utile per comprendere il presente: «Quello dell’anno scorso può essere preso come riferimento perché la squadra era forte. Sono successe cose, c’erano persone che è stato bene dividere. Bravo Allegri e la società a capire che c’era bisogno di fare un sacrificio», ha spiegato, sottolineando l’importanza delle scelte radicali fatte in estate.

Il segreto della rinascita del Diavolo risiederebbe dunque nella ritrovata sintonia tra la parte tecnica e quella dirigenziale. Il lavoro di pulizia e organizzazione ha dato i suoi frutti in tempi brevi: «Il lavoro è stato eccellente, però il paragone con la scorsa stagione è fuorviante. Ha messo ordine insieme a Tare nel gruppo. La bravura di quella coppia al lavoro è stata questa». Un plauso particolare è andato alla costruzione di un ambiente sano e focalizzato esclusivamente sugli obiettivi sportivi.

Assogna, la gestione delle sconfitte: il marchio di fabbrica di Allegri

Oltre all’aspetto puramente tattico, a colpire è stata la tenuta mentale della squadra nei momenti di difficoltà. Assogna ha elogiato la reazione del tecnico livornese dopo i primi passi falsi stagionali, vedendo in quel frangente la vera caratura del mister: «Mi è piaciuto anche la calma con la quale ha gestito la prima sconfitta, autorevole, con questa grande possibilità di controllare l’ambiente. Lì ho visto la forza di Allegri», ha dichiarato l’opinionista di Sky.

In un club prestigioso come il Milan, la capacità di isolare la squadra dalle pressioni esterne e mantenere la barra dritta è una dote fondamentale. L’autorevolezza di Allegri, unita alla visione strategica di Igli Tare, sembra aver restituito ai rossoneri quella solidità necessaria per puntare ai vertici della Serie A. La sfida contro il Genoa rappresenta dunque un ulteriore test per confermare la bontà di questo lavoro eccellente e la crescita costante di tutto il gruppo.