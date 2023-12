Assogna controtendenza: «Mandare via Pioli scelta poco costruttiva»

Intervenuto a Sky Sport, Paolo Assogna ha commentato così la posizione di Stefano Pioli sulla panchina le Milan

«Conosce meglio degli altri il gruppo e sa come risolvere i problemi, come l’anno scorso con la difesa a tre e qualche vittoria di corto muso. Ha già saputo dimostrare come risolvere i momenti di criticità e mandarlo via subito sarebbe una scelta di fretta e poco costruttiva»