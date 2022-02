Asse francese Milan: quando Maignan, Theo e Giroud sono in campo...

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Il Milan ha vinto il derby grazie anche al suo asse francese: del resto quando Maignan, Theo Hernandez e Giroud sono insieme in campo…

Sfruttando l’euforia del derby i rossoneri punterannno a centrare la qualificazione anche perchè l’obiettivo è riaprire la bacheca dei trofei, l’ultimo è la Supercoppa nel 2016 quando in panchina c’era Montella. Anche per questo in campo si vedrà il miglior Milan, in attesa del rientro di Tomori e Rebic, che questa sera verranno convocati ma partiranno dalla panchina, pronti a dare una mano a gare in corso.

Nel blocco dei titolari invece l’asse francese che fino ad ora ha sempre rappresentato garanzia di successo. Quando Maignan, Theo Hernandez e Giroud sono scesi in campo tutti insieme da titolari il M Milan: 6 su 6 con 6 gol francesi; contro Sampdoria, Spezia, Cagliari, Empoli, Roma e Inter e con il Genoa se si considera anche la Coppa Italia le vittorie salgono a 7. I francesi sono la nuova certezza del Milan: Maignan il muro che non ha fatto pesare la partenza di Donnarumma e che con le sue parate ha tenuto a galla i compagni nel derby; Theo il motore pronto a firmare il rinnovo di contratto fino al 2026 presto da ufficializzare e Giroud, il bomber e nuovo idolo, l’uomo del derby capace di conquistare in pochi mesi il cuore dei tifosi milanisti. L’euforia del derby è ancora grande e l’asse francese è un’arma in più per sfruttarla.