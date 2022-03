Asllani ha stregato il Milan: 10 milioni subito per bruciare l’Inter. I rossoneri folgorati dal gioiello dell’Empoli

Il Milan è rimasto stregato da Kristjan Asllani, centrocampisto classe 2002 dell’Empoli. Come spiega Alfredo Pedullà ci sono già stati contatti e ci saranno sicuramente aggiornamenti.

Il club rossonero, che ha sfidato l’albanese titolare sabato scorso in Milan-Empoli vorrebbe prenderlo subito e lasciarlo per una stagione in Toscana. Il problema è anche la valutazione: si parte da una base di 10 milioni che il Milan vorrebbe spendere entro la prossima estate per anticipare la concorrenza. Il giocatore infatti piace anche all’Inter.