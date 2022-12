Asllani: «Il mio sogno è vincere il Mondiale 2023…». Le parole dell’attaccante rossonera e vincitrice della Golden Foot Femminile

Kosovare Asllani ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo aver ricevuto il premio di Golden Foot Femminile di quest’anno. Ecco le parole dell’attaccante del Milan femminile:

SOGNO 2023 – «Vincere la Coppa del Mondo, ovviamente. È il sogno ovvio, avendo appena visto i Mondiali è stata un’ispirazione. Avere i Mondiali d’estate, tra sei mesi è davvero un’ispirazione. Penso che abbiamo la squadra per raggiungere questo risultato e crederci. Abbiamo tutto ma nel calcio bisogna anche avere l’ultimo tocco. Non vedo l’ora»

ORGOGLIO – «Sono orgogliosa e onorata di essere qui. Amo fare la storia e questo è un grande trampolino per le donne e tutto quello che hanno davanti. È molto buono per il presente e per questo premio fare anche questo passo dando ad una giocatrice per la prima volta questo riconoscimento. Sono orgogliosa, ispirata e motivata di essere qui»