Asensio al Milan: Maldini ci riprova! Incontro col Real Madrid per il fantasista spagnolo in scadenza nel 2023

Il weekend romantico di Marco Asensio, a Milano con la fidanzata, non è passato inosservato agli occhi dei tifosi del Milan. Come noto Paolo Maldini è un estimatore del fantasista di Palma di Mallorca. Lo aveva già chiesto al Real Madrid nelle vecchie sessioni di mercato e chissà che non ci riprovi nelle prossime settimane quando si siederà al tavolo coi Blancos per chiedere uno sconto sul riscatto di Brahim Diaz.

Il giocatore ha trovato poco spazio in questa stagione con Ancelotti eh ha il contratto in scadenza nel 2023. Al momento non sembrano esserci le condizioni per un prolungamento col club che discuterà i rinnovi a Champions e Liga terminate. Il giocatore guadagna 5,5 milioni a stagione, uno in più rispetto ai 4,5 tetto per i rossoneri. Anche se con i bonus… Bisogna capire se Asensio si accontenterebbe, il tutto considerando la valutazione che ne farà il Real a dodici mesi dalla scadenza.