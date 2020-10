As- Il Milan starebbe pensando ad Icardi per il mercato invernale

As, secondo il quotidiano spagnolo il Milan starebbe pensando ad Icardi per la prossima sessione di mercato, in arrivo a gennaio

As, secondo il quotidiano spagnolo il Milan starebbe pensando ad Icardi per la prossima sessione di mercato, in arrivo a gennaio.

MERCATO DI GENNAIO- Secondo il quotidiano spagnolo Icardi, alle prese con il recupero da un infortunio potrebbe tornare in Italia sponda rossonera, in favore all’attacco di Pioli, al momento troppo stretto con il solo Ibrahimovic a far da punta centrale e ovviamente pensando a lui come sostituto per il futuro.