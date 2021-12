Di Napoli: «Corsa Scudetto? Ecco come andrà a finire»

Arturo Di Napoli, allenatore ed ex attaccante, ha parlato in esclusiva ai microfoni di JuventusNews24. Ecco cosa ha detto

««In questo momento i dati inconfutabili dicono che l’Inter è una squadra vera e ha un gioco che diverte e porta risultati. Credo che Inzaghi stia facendo grande lavoro nel dare continuità al gruppo, la sua scelta non è stata un ripego e la sua storia alla Lazio lo dimostra. Il merito di questo va soprattutto a Marotta, che è stato incredibile. Tra le squadra di vertice penso che i nerazzurri abbiano qualcosa in più, anche se l’Atalanta non smette mai di sorprendermi; il Milan non penso abbia una rosa per competere, ma sta facendo un campionato eccellente ed in futuro, con i giovani che stanno crescendo, può diventare la squadra da battere. Anche il percorso del Napoli è importante, ma deve recuperare tutti gli infortunati: Osimhen e Koulibaly sono troppo importanti per il gioco di Spalletti. La differenza per il titolo è anche nella panchina e penso che il Napoli non abbia ancora quel livello».»

