Arteta blocca la cessione di Xhaka, ma scoppia il caso

Mikel Arteta, dirigente dell’Arsenal, ha bloccato la cessione di Granit Xhaka. Ma scoppia il caso con l’agente

Mikel Arteta, allenatore dell’Arsenal, ha bloccato la cessione di Granit Xhaka. Il giocatore svizzera fino a qualche tempo fa era in aperto conflitto con Unai Emery e con l’intera dirigenza inglese. Nelle ultime settimane il rapporto è tornato alla normalità la cessione non è affatto scontata. In conferenza stampa Arteta ha avuto belle parole per il centrocampista nel mirino del Milan:

«Era uno dei giocatori che volevo portare al Manchester City. Mi piace, ero felice quando arrivò a Londra perché credo sia eccezionale. Ha sempre fatto bene, ora si è sbloccato dopo un momento difficile».

Eppure l’agente del giocatore ai microfoni di blick.ch ha detto esattamente il contrario con parole che comunque escludono un possibile affare con il Milan:

«Lo dico con tutta franchezza e onestà: abbiamo un accordo con l’Herta Berlino e vorremmo andare in Germania. Abbiamo informato Raul Sanllehi e il direttore sportivo Edu Gaspar, e anche il nuovo allenatore Mikel Arteta. L’Arsenal è stato informato della volontà del club e del giocatore, rimangono da definire solo i termini economici dell’operazione».