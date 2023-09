Arnautovic avvisa il Milan in vista del derby: doppietta con l’Austria e qualificazione ai prossimi Europei a un passo

Marko Arnautovic scalda i motori in vista del derby di Milano. Sebbene non partirà dal primo minuto (Lautaro e Thuram sarà la coppia dell’Inter), l’attaccante si candida ad entrare a partita in corso.

Intanto nella serata di ieri l’ex obiettivo del Milan ha avvisato proprio i rossoneri. L’ex Bologna ha segnato due reti nella sfida che la sua Austria ha vinto in casa della Svezia avvicinando molto la sua nazionale ai prossimi europei.