Arizala si presenta all’Udinese: «Interesse del Milan? Ho scelto il progetto che preferivo»

Arizala, giovane esterno colombiano ha spiegato le ragioni che lo hanno portato all’Udinese, preferendo il club bianconero al Milan

Giornata di volti nuovi in casa Udinese, dove la dirigenza ha presentato ufficialmente Juan Arizala, giovane terzino sinistro colombiano dotato di grande spinta e duttilità tattica. Il calciatore, finito nei mesi scorsi nel mirino del Milan, ha deciso di sposare la causa dei friulani per la solidità del progetto tecnico proposto.

Il club bianconero ha una lunga tradizione con i calciatori sudamericani e l’ex obiettivo dei rossoneri sembra intenzionato a inserirsi in questo solco. Durante la conferenza, il laterale ha evidenziato come la storia dei suoi connazionali a Udine abbia pesato sulla scelta finale. La sua evoluzione tattica lo rende un profilo moderno: nato come ala, si è trasformato in un difensore di fascia capace di coprire tutta la corsia. I meneghini avevano seguito il ragazzo con attenzione, ma la volontà di crescere con continuità ha spinto il giocatore verso il Friuli, dove spera di affinare sia la fase offensiva che quella di ripiegamento sotto la guida del suo nuovo staff tecnico.

MERCATO «È stato un mercato molto interessante, c’erano altri club su di me, ho scelto l’Udinese per il progetto, sono già passati altri colombiani qui che hanno scritto la storia dell’Udinese. Ho scelto di venire qui per migliorarmi e sono contento di essere qui».

CARATTERISTICHE «Ho giocato prevalentemente come ala in precedenza, poi sono evoluto col tempo e sono cresciuto come terzino sinistro ed esterno di centrocampo. Mi piace naturalmente molto attaccare ma mi so applicare anche in fase difensiva. In carriera ho giocato ala e quindi la fase offensiva mi piace, so puntare, so dribblare, voglio sfruttare i miei punti di forza in entrambi i lati del campo».