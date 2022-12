Argentina, Di Maria provoca l’ex Milan: «Piangi da un’altra parte»

Di Maria contro l’ex Milan: «Vai a piangere da un’altra parte». La risposta e l’intervento della moglie del Fideo

Angel Di Maria e Adil Rami hanno dato vita ad un acceso scontro verbale sui social.

Il Fideo ha risposto le rime a quanto aveva detto il difensore francese ex Milan (E’ la più grande merda del calcio) sul portiere Martinez: «Dibu è il miglior portiere del mondo, vai a piangere da un’altra parte».

Rami ha poi contrattaccato ancora va Instagram citando alcuni eventi in cui Di Maria era in lacrime e scrivendo questo messaggio: «Mi insegnerai tu, Angel?».

Non basta, perché la moglie del Fideo, Jorgelina Cardoso, è intervenuta gettando benzina sul fuoco: «Angel può insegnarti come piangere, come comportarsi da cavaliere con una donna e come segnare un gol in finale! Felice anno nuovo genio»