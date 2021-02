Nuovo stadio Milano: l’architetto Massimo Roj parla dell’occasione per la città meneghina di rilanciare l’intero quartiere San Siro

Intervistato da La Repubblica, l’architetto Massimo Roj è tornato a parlare della questione nuovo stadio per Milan e Inter:

«Questa è un’occasione unica per rilanciare, come è accaduto per altre aree come CityLife e Porta Nuova, un intero quartiere: perderla sarebbe un peccato per l’intera città».