Arbitro Milan Verona, designato il fischietto del match

Arbitro Milan Verona, ufficializzati i direttori di gara per la 17esima giornata: la lista completa

Sono state ufficializzate le designazioni arbitrali per la 17^ giornata di Serie A, un turno cruciale che accompagnerà i tifosi verso la fine dell’anno. L’Associazione Italiana Arbitri ha affidato la delicata sfida di San Siro tra Milan ed Hellas Verona, in programma domenica 28 dicembre alle ore 12:30, al fischietto di Michael Fabbri. Il direttore di gara sarà supportato dagli assistenti Mokhtar e Cavallina, mentre il ruolo di quarto ufficiale verrà ricoperto da Allegretta. Grande attenzione alla sala VAR, dove opererà l’esperto Mazzoleni, coadiuvato dall’AVAR Volpi.

Arbitro Milan Verona, la lista completa

Per quanto riguarda le altre big del campionato, spicca la scelta di Maresca per la trasferta della Juventus sul campo del Pisa, con Marini al monitor per gestire eventuali episodi dubbi. Il Napoli capolista, impegnato nella trasferta contro la Cremonese, sarà invece diretto da Mariani. Per gli altri scontri d’alta classifica e per la lotta salvezza, sono stati designati Colombo per il match tra Udinese e Lazio, Guida per l’anticipo delle 12:30 tra Parma e Fiorentina e Doveri per il confronto del Grande Torino tra Torino e Cagliari. Infine, Marchetti arbitrerà lo scontro tra Lecce e Como.