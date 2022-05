Arbitro Milan Genoa Primavera: la designazione per l’ultima giornata

Arbitro Milan Genoa Primavera: la designazione per il derby valido per la 31esima giornata di campionato Primavera1

Domenica 15 maggio è in programma il match tra Milan e Genoa, gara valida per l’ultima giornata del campionato Primavera 1. I ragazzi di Terni devono evitare la sconfitta per centrare la salvezze.

Sono state rese note le designazioni arbitrali: la gara tra i rossoneri e il Grifone verrà diretta da Antonino Costanza, con Montagnani e Spagnolo come assistenti.