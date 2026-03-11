News
Arbitro Lazio Milan: designato il fischietto del match
Arbitro Lazio Milan: sarà Marco Guida a dirigere la sfida in programma domenica 15 marzo all’Olimpico. La designazione completa
Dopo l’adrenalina del derby, il Milan si proietta verso la 29ª giornata di Serie A Enilive. L’AIA ha ufficializzato le designazioni arbitrali per il delicatissimo scontro diretto contro la Lazio, in programma sabato alle ore 20.45. A dirigere la sfida sarà Marco Guida della sezione di Torre Annunziata, coadiuvato dagli assistenti Peretti e Perrotti.
Arbitro Lazio Milan: la designazione completa
Il quarto ufficiale sarà Ayroldi, mentre in sala VAR agirà Chiffi, supportato dall’AVAR Maggioni. Per la squadra di Massimiliano Allegri, reduce dal successo sull’Inter, si tratta di un esame fondamentale per consolidare il secondo posto e mantenere viva la pressione sulla capolista in questo infuocato marzo 2026.
I precedenti di Guida con i rossoneri evocano match intensi, e la sua direzione sarà cruciale per gestire un clima che si preannuncia elettrico all’Olimpico.