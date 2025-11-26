Arbitri Serie A, le designazioni per la 13esima giornata. Ecco chi arbitrerà Milan Lazio e Roma Napoli

Arbitri Serie A, ecco le designazioni ufficiali per la 13esima giornata. I fischietti dei due big match: Milan Lazio e Roma Napoli

Le designazioni degli Arbitri Serie A sono state rese note, delineando gli ufficiali di gara che dirigeranno i dieci incontri della prossima giornata. L’attenzione è massima, in particolare sui big match che si disputeranno nel weekend. La giornata si aprirà venerdì 28 novembre alle 20:45 con la sfida tra Como e Sassuolo, affidata al fischietto di Marchetti, con Ghersini al VAR. Il sabato vedrà in campo diverse squadre di alta classifica. Alle 18:00, l’incontro tra Juventus e Cagliari sarà diretto da Crezzini, supportato da Di Bello e Dionisi in sala VAR.

L’impegno clou del sabato sera, Milan contro Lazio, sarà gestito da Collu, con Di Paolo e Paterna a monitorare l’azione dal VAR. L’esperienza di Di Paolo sarà cruciale in una partita che promette scintille e polemiche.

Arbitri Serie A: Guida, Massa e Marcenaro Nelle Sfide Della Domenica

La domenica presenta un programma altrettanto intenso sotto l’occhio vigile degli Arbitri Serie A. Alle 15:00, il delicato match tra Pisa e Inter è stato assegnato a Guida, con Paterna e La Penna al VAR, una designazione che dovrà gestire l’attesa per la gara dei nerazzurri. Alle 18:00, l’importante scontro per le zone europee tra Atalanta e Fiorentina sarà arbitrato da Marcenaro, con Camplone e Doveri agli schermi, garantendo un’alta copertura tecnica. La chiusura della domenica sera è riservata al big match tra Roma e Napoli, che sarà diretto da Massa, con Aureliano come VAR e Di Bello all’AVAR. L’ultima partita, il posticipo del lunedì sera tra Bologna e Cremonese, vedrà in campo Feliciani. Le scelte dei direttori di gara mirano a bilanciare esperienza e competenza per assicurare la regolarità di un turno che può risultare decisivo per le sorti del campionato.