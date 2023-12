Antonio Donnarumma e la frecciatina al Milan: «Mio fratello mi ha sempre detto che meritavo di giocare». Le parole dell’ex rossonero

L’ex portiere Antonio Donnarumma, fratello di Gigio, è stato premiato da PadovaSport per le 100 presenze con il club. Queste le parole sul Milan.

PAROLE – «Le 100 presenze? Mi aspettavo di raggiungere questo traguardo, uno degli obbiettivi era quello di restare qui il più possibile. Da quando sono arrivato ho sempre pensato di rimanere e ho sempre puntato a vincere. Mio fratello mi ha scritto subito finita la partita, è stata una bella soddisfazione come traguardo. Lui fin da subito, anche quando eravamo al Milan, diceva sempre che meritavo di giocare. Abbiamo cominciato bene quest’anno fin da subito, sia chi è arrivato che chi è rimasto. In vacanza andrò giù a Pompei dai miei genitori, staremo in po’ in famiglia, ci sarà anche mio fratello».