Di Gennaro: «Vi spiego perchè il rendimento del Milan è calato»

Antonio Di Gennaro, noto commentatore, ha spiegato come secondo lui oltre agli infortuni il Milan accusi anche problemi tattici

Antonio Di Gennaro è intervenuto a TMW Radio per analizzare il momento del Milan. Le sue parole

«Il Milan è un mese che non gioca più come prima per i noti problemi di formazione. Mancano sulla sinistra chi può saltare l’uomo. Kjaer è quello che ti mette a posto la difesa, poi manca la capacità di recupero della palla sulla trequarti. Ci sono giocatori che non hanno sostituti. Anche il Napoli ha giocatori fuori importanti, ma è stato importante ritrovare Anguissa».