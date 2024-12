Anniversario Milan, Boban assente: non sarà alla “festa carica di imbarazzo” per i 125 anni del club

Anniversario Milan, Boban assente: non sarà alla “festa carica di imbarazzo” di lunedì 16 dicembre per i 125 anni del club

Lunedì 16 dicembre il Milan festeggerà l’anniversario dei 125 anni di storia con una grande festa che però, come scrive Repubblica, sarà “carica di imbarazzo“.

Il motivo? Tanti ex giocatori illustri saranno assenti. A partire da Boban, autentico giocatore simbolo dei trionfi del Milan in Serie A, Champions League e non solo per quasi un decennio, dal 1992 al 2001.