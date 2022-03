Andreazzoli a Sky: «Maignan ha fatto una parata miracolosa»

Al termine del match perso contro il Milan, Aurelio Andreazzoli ha parlato così ai microfoni di Sky

Al termine del match perso contro il Milan, Aurelio Andreazzoli ha parlato così ai microfoni di Sky:

Sulla partita: «Non abbiamo scelto di essere passivi nel primo tempo, ma a volte dipende anche da cosa ti fanno fare gli avversari. Ho chiesto più precisione nei passaggi in uscita, abbiamo avuto delle chance per ripartire nel primo tempo, ma abbiamo commesso troppi errori. Nella ripresa abbiamo fatto la nostra partita. Maignan ha fatto una parata miracolosa su Luperto».

Sul momento dell’Empoli: «Noi cerchiamo di interpretare sempre la partita a nostro modo. Se i comportamenti sono questi torneremo presto a vincere».

Sulla lotta per la salvezza: «Vedendo le nostre partite non si può dire che non abbiamo fame. Domenica abbiamo portato a casa un punto importante a Genova, se non hai fame non fai punti in certe partite. Riceviamo spesso i complimenti per quello che facciamo, quindi vuol dire che proponiamo qualcosa di buono».