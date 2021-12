Andreazzoli a Dazn: «Meglio noi che il Milan, ma hanno raccolto di più»

Andreazzoli ha parlato a Dazn nel post partita di Empoli Milan, match valido per la diciannovesima giornata di Serie A. Le sue parole

Andreazzoli ha parlato a Dazn nel pre partita di Empoli Milan, match valido per la diciannovesima giornata di Serie A. Le sue parole:

PARTITA – «Mi è sembrato che la squadra abbia provato a fare la sua partita fino alla fine, poi normale che più passa il tempo magari più subentra la voglia e il nervosismo di affrettare le giocate. La prestazione di oggi fa onore ai ragazzi, il Milan ha preso tutto quello che poteva nessuno glielo ha regalato ma è stato cinico a differenza nostra»

PINAMONTI CUTRONE – «Io non chiedo cose paarticolari agli attaccanti. Penso sia una buona coppia, ci basiamo sul movimento continuo, spreando che nascano sistuazioni imprevedibili»

VITTORIA MORALE – «Per me i ragazzi l’hanno vinta la partita, abbiamo messo più noi che il Milan, ripeto bravo a raccogliere. Abbiamo costratto il Milan a fare quello che non è abituato, credo che questo per noi rappresenti un ulteriore spinta»