André Milan, la strategia rossonera tra le pretese del Corinthians e la volontà del giocatore

3 ore ago

Andre

André Milan, il brasiliano resta in cima alla lista dei desideri per il calciomercato rossonero: il giovane rimane al centro di una trattativa complessa tra i club

La trattativa per portare il rinforzo sudamericano a Milanello vive una fase di stallo riflessivo. Secondo quanto analizzato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, il club rossonero prosegue il proprio braccio di ferro con il Corinthians. Nonostante il Milan ritenesse di aver già impostato l’operazione su una base di circa 17 milioni di euro, bonus inclusi, la società brasiliana sta continuando a spingere per un ritocco verso l’alto delle cifre pattuite, irrigidendo la posizione delle parti.

Le riflessioni di André e il fattore esperienza

A complicare il quadro non sono solo le dinamiche economiche tra i club, ma anche la posizione di André, centrocampista moderno capace di svariare su tutto il fronte offensivo. Il calciatore non vorrebbe che il proprio trasferimento causasse strascichi legali o che il suo club finisse in tribunale per responsabilità a lui attribuibili. Inoltre, il ragazzo sembra convinto che restare ancora qualche mese in patria possa aiutarlo a maturare la giusta esperienza prima di sbarcare in Serie A per mettersi a disposizione di Massimiliano Allegri, allenatore toscano esperto nel lanciare i nuovi talenti con la dovuta calma.

L’attesa del Milan e il contesto cittadino

La dirigenza rossonera ha scelto la via della prudenza, osservando l’evolversi della situazione senza forzare eccessivamente la mano. Resta sullo sfondo la sfida a distanza con l’Inter, squadra attualmente allenata da Cristian Chivu, ex difensore e ora tecnico del club nerazzurro, che rimane sempre un punto di riferimento per il mercato internazionale. Tuttavia, il focus del Milan rimane tutto sul talento del Corinthians, sperando che il desiderio del giocatore di misurarsi con il calcio europeo possa superare i timori legati al salto di categoria. La società di via Aldo Rossi attende il momento propizio per sferrare l’affondo definitivo e chiudere una delle operazioni più interessanti della sessione.

