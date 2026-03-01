André Milan, l’affare può concludersi nonostante il mancato accordo? Rossoneri pronti a ricorrere alla FIFA!

André Milan, l’affare può concludersi nonostante il mancato accordo con il Presidente del Corinthians Osmar Stabile grazie alle bozze già firmate

Il trasferimento di André, talentuoso centrocampista classe 2006 del Corinthians, al Milan potrebbe essere più vicino di quanto sembri, nonostante il mancato accordo finale del presidente Osmar Stabile. Come riportato da ESPN, il club rossonero ha già tutelato la trattativa grazie allo scambio di bozze contrattuali e documenti firmati dall’ufficio legale del Corinthians, e diverse e-mail di conferma sono state inviate dal club brasiliano.

Proposta vincolante e la possibilità di ricorrere alla FIFA

Il trasferimento di André è sostenuto da una proposta vincolante (binding offer), un documento legale che stabilisce un impegno tra le parti coinvolte e che obbliga al rispetto dei termini, valori e condizioni dell’accordo. Se il presidente Osmar Stabile si rifiutasse di firmare l’accordo nei prossimi giorni, il Milan potrebbe decidere di ricorrere alla FIFA per risolvere la situazione, facendo valere l’impegno già formalizzato tra le due parti.

Dettagli economici dell’affare: 17 milioni di euro con bonus

Venerdì scorso, dopo due settimane di trattative, il Milan ha definito i dettagli dell’affare per André, con un valore complessivo che potrebbe raggiungere i 17 milioni di euro (circa 103 milioni di real brasiliani al cambio attuale). L’accordo prevede 15 milioni di euro (91 milioni di real brasiliani) come parte fissa, mentre 2 milioni di euro (12 milioni di real brasiliani) sono legati ai bonus variabili per il 70% dei diritti economici del giocatore, che appartengono esclusivamente al Corinthians.

Accordo sul 30% dei diritti e rinuncia del giocatore

Il restante 30% dei diritti appartiene ad André, il quale ha accettato di rinunciare a questa parte per accelerare il processo e facilitare il suo trasferimento al Milan. Il giovane centrocampista ha espresso la sua volontà di sottoporsi rapidamente alle visite mediche e di trasferirsi in Italia, anche se il trasferimento definitivo avverrà solo dopo il termine della Coppa del Mondo.

Futuro e clausole: plusvalenza e futuro possibile trasferimento

In caso di una futura vendita del giocatore, il Corinthians ha garantito il 20% del plusvalore derivante dall’eventuale trasferimento successivo di André. Questo assicura al club brasiliano una parte dei guadagni legati a un possibile successivo passaggio del giocatore a un altro club.

