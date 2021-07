Ancora troppo alta la richiesta per Vlasic, il Milan temporeggia

Il CSKA Mosca è disposto a cedere Vlasic, ma solo a determinate condizioni economiche. I russi hanno fatto un passo in avanti

Il CSKA Mosca è disposto a cedere Vlasic, ma solo a determinate condizioni economiche. I russi hanno fatto un passo in avanti, dato che fino a poco tempo fa non erano disposti a trattare la cessione.

L’intermediazione del procuratore del giocatore ha facilitato il lavoro del Milan. Tuttavia, la richiesta rimane fissata sui 30 milioni di euro, anche con una soluzione di prestito don obbligo di riscatto.

Per questo motivo Maldini sta temporeggiando, forte anche della volontà di Luis Alberto di tentare l’avventura in rossonero. Lo spagnolo, che gioca in Italia già da diversi anni, sembra dunque favorito per il ruolo da trequartista per la prossima stagione.