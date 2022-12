Ancelotti sul 2022: «Si pensava che la mia carriera volgesse al termine, invece…». Le parole del tecnico ex Milan

Carlo Ancelotti ha parlato ai microfoni del Il Foglio del 2022. Ecco le parole dell’attuale tecnico del Real Madrid ed ex Milan:

«È un’annata speciale che arriva dopo un periodo abbastanza travagliato. Si pensava che la mia carriera volgesse al termine. Una stagione unica per come abbiamo vinto, soprattutto in Champions. Rimonte spettacolari, ribaltamento di tutti i pronostici con mille difficoltà da superare. Considero questo 2022 tra gli anni più speciali che mi siano capitati nella vita. Sì, proprio dodici mesi da ricordare»