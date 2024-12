Ancelotti ammette: «Col Milan momento stagionale più buio del Real Madrid. Dopo abbiamo fatto questa cosa»

Ancelotti, tecnico del Real Madrid ed ex Milan, ha rivelato di aver vissuto il momento stagionale più buio dopo la sconfitta coi rossoneri

Intervenuto in conferenza stampa dopo la vittoria contro il Siviglia, Carlo Ancelotti, tecnico del Real Madrid ed ex Milan, ha dichiarato:

PAROLE – «È stata una partita complicata, ma passo dopo passo abbiamo ricominciato a fare le cose bene, incluso Mbappé. Penso che l’autocritica sia che abbiamo chiarito ciò che ci mancava: correre un po’ di più, avere più intensità… abbiamo ricominciato a fare le cose bene, come dovremmo farle. Sono stati mesi complicati. Dopo la sconfitta contro il Milan, ma ne abbiamo parlato e sistemato le cose. Siamo tornati e abbiamo sistemato le cose. Il voto alla squadra? È un eccellente in tutti gli aspetti. Iniziamo con entusiasmo il 2025. Mbappè? Penso che sia stato autocritico, è uscito da una situazione che poteva essere complicata per lui. Ieri ho detto che il suo periodo di adattamento era finito, oggi lo ha dimostrato. A volte non mi sbaglio».