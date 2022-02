Ancelotti e il mistero della licenza scaduta: «Vi spiego cosa è successo»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Intervenuto in conferenza stampa, prima della partita contro l’Athletic Club, Carlo Ancelotti ha spiegato la questione della licenza per allenare in Spagna scaduta:

«Sono un uomo che cerca di rispettare la legge, credo sia stato un malinteso. Era scaduta ma la Federazione spagnola mi ha aiutato con un corso ad ottobre. È stato un problema di comunicazione. Devo ringraziare gli allenatori spagnoli per quel corso».