Ancelotti a Sky: «Serie A? Bella lotta per lo scudetto e che vinca il...Milan»

Carlo Ancelotti intervenuto ai microfoni di Sky Sport ha detto tra le varie la sua sulla lotta scudetto in Serie A

Carlo Ancelotti intervenuto ai microfoni di Sky Sport ha detto tra le varie la sua sulla lotta scudetto in Serie A:

«Se sto seguendo il testa a testa tra Milan e Inter per lo scudetto? Si certo lo seguo , sono molto attratto dal calcio italiano e da quel succede in Italia, ieri il Milan ha fatto una grande vittoria è una bella lotta come non si vedeva da un pò di tempo in Italia e che vinca il Milan»