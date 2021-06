Ancelotti al Real Madrid cambia i piani di mercato del Milan

Carlo Ancelotti ha deciso di ritornare al Real Madrid. Il tecnico sta già rifondando le Merengues, anche attraverso alcune conferme

Lucas Vasquez rimarrà in Spagna, rifiutando la ricca offerta del Milan per trasferirsi in Italia. Un altro giocatore che potrebbe essere tolto dal mercato è Brahim Diaz, che nei prossimi giorni avrà un colloquio con il mister.

Ancelotti vorrebbe farlo crescere per farne il nuovo Isco. I rossoneri osservano e sperano che Carletto dia il via libera per la cessione o il prestito.