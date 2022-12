Pablo Marì torna titolare dopo l’accoltellamento: il difensore spagnolo è sceso in campo nell’undici titolare nell’amichevole contro il Torino

Questo pomeriggio, in occasione dell’amichevole tra Monza e Torino, Pablo Marì è tornato in campo da titolare, per la prima volta dall’accoltellamento.

Il difensore brianzolo era lontano dai campi dallo scorso 27 ottobre, quando finì vittima di un accoltellamento in un centro commerciale di Assago.