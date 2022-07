Ambrosini su Maignan: «Ha cambiato il livello di personalità di questa squadra»: le sue parole di apprezzamento

Intervenuto al canale Youtube di Carlo Pellegatti, Massimo Ambrosini ha parlato così di Mike Maignan:

«Maignan nelle ultime 7 partite ha fatto una parata decisiva a partita. La grandezza è farsi trovare pronti al momento giusto, è un giocatore che secondo me ha cambiato a livello di personalità questa squadra qui. Non che prima con Donnarumma non lo fosse ma questo ragazzo qui è stata una scoperta clamorosa e i complimenti vanno fatti a chi l’ha preso».

