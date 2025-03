Ambrosini Milan, la suggestione del ritorno prende forma? L’ultima notizia non è passata inosservata

Ambrosini Milan, l’ex capitano rossonero presente a Solbiate Arno a vedere l’U23 rossonera: la suggestione del ritorno prende forma?

Massimo Ambrosini, ex capitano del Milan e noto opinionista, era presente oggi a Solbiate Arno per la gara del Milan Futuro di Massimo Oddo. La suggestione del ritorno prende forma?

PAROLE – «Il profilo di Massimo Ambrosini, come sottolineato da Calciomercato.com, rientra tra i nomi sondati dalla dirigenza rossonera per il possibile inserimento di un Head of Football – che abbia come focus occuparsi delle dinamiche fra campo e istituzioni – all’interno dell’organigramma meneghino. Ambrosini, così come Demetrio Albertini, risponde a un identikit preciso che incarna i valori del milanismo».