Ambrosini la elogia: «L’Italia scende in campo senza subire la partita!». Le parole

Ai microfoni di Radio Serie A, queste le dichiarazioni di Massimo Ambrosini riguardo la Nazionale e la prestazione dell’ex Milan Sandro Tonali.

PAROLE – «Nessun allenatore vorrebbe arrivare a dieci minuti dalla fine a difendersi nell’area di rigore, ma bisogna essere in grado di fare anche questo e ieri l’Italia ha difeso bene. Detto ciò, c’è una casualità o un qualcosa di irrazionale che può decidere la partita, una deviazione o un colpo di testa, e il giudizio può essere condizionato. Però non è che puoi sempre vincere ogni volta 3 o 4 a zero e per me Spalletti deve essere soddisfatto. La Nazionale è scesa in campo con la volontà di incidere, di non subire la partita. E questa è la base su cui fare tutti gli altri discorsi. Questa è una squadra che mi dà la sensazione di essere entrata in un percorso preciso, vuole giocare e non ha complessi di inferiorità nei confronti di nessuno. Venivamo dalla sensazione di essere scarsi, contro la Svizzera non facevamo tre passaggi di fila. E invece ora è un altro mondo».