Ambrosini: «Il Milan ha smarrito le certezze. Champions in dubbio»

Intervenuto a Tutti Convocati su Radio 24, Massimo Ambrosini ha così parlato delle ultime prestazioni negative dei rossoneri

Intervenuto a Tutti Convocati su Radio 24, Massimo Ambrosini ha così parlato delle ultime prestazioni negative dei rossoneri: «Il Milan è incappato in un periodo un po’ lungo di alti e bassi, hanno smarrito un po’ di entusiasmo e certezze. Prima giocavano bene e davano sensazione di non subire, ora a tratti giocano ancora bene, ma subiscono».

LOTTA CHAMPIONS – «Il Napoli ha un calendario migliore del Milan e in 5 partite può succedere di tutto. Per il Milan la Champions è in dubbio, la situazione si è complicata molto».