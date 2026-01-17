Ambrosini torna sull’addio al Milan: «Avevo già capito. Gli altri festeggiavano la Champions, io ero in spogliatoio a piangere. Dovevo andare al West Ham, ma successe questo»

Ambrosini torna sull’addio al Milan nel corso di una live. L’ex centrocampista ha rivelato un aneddoto di quel giorno e del possibile trasferimento al West Ham

Durante una live di Cronache di Spogliatoio, Massimo Ambrosini ha svelato di aver compreso in anticipo che il Milan non avrebbe rinnovato il suo contratto in scadenza, pur senza aver ricevuto una comunicazione ufficiale dal club. Una consapevolezza maturata in silenzio e vissuta in solitudine, in netto contrasto con il clima di festa che circondava la squadra dopo la qualificazione in Champions League.

L’ULTIMA PARTITA CON IL MILAN – «Siena-Milan, ultima mia partita con i rossoneri, già avevo capito che non mi avrebbero rinnovato il contratto in scadenza, anche se non me l’avevano ancora confermato. Io piango nello spogliatoio a Siena perché so che era la mia ultima partita col Milan. Tutti festeggiavano perché ci eravamo qualificati in Champions League. I miei compagni non sapevano che io avevo capito tutto».

L’INCONTRO COL WEST HAM – «Il giorno dopo sono andato dal mio procuratore Moreno Roggi. Prendiamo un aereo e andiamo a Londra per parlare con l’allenatore West Ham Sam Allardyce, perché avevano chiesto informazioni per farmi andare lì. Al ristorante si presenta uno scudiero di Sam Allardyce. Ha parlato di tutto tranne di calcio. Poi arriva Sam all’antipasto e anche lui parla di tutto tranne di calcio. Pensavo fosse un incontro per parlare di soldi, di calcio. Dopo il primo se ne va per andare al campo di allenamento. Dissi al mio procuratore di andare via. Poi torno in Italia, firmo alla Fiorentina e la sera arriva la proposta del West Ham».

