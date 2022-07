Ambrosini: «Addio dei senatori? Furono giorni duri»: le sue dichiarazioni ai microfoni di Carlo Pellegatti

Intervenuto al canale Youtube di Carlo Pellegatti, Massimo Ambrosini ha parlato così dell’addio dei senatori nel 2012:

«Quei giorni furono emotivamente molto duri. Avevamo capito che in quei giorni avremmo perso una colonna portante di quella squadra lì. Io lì ho avvertito il timore di rimanere in una situazione che non sarebbe più stata quella di prima, la sensazione che poi purtroppo era quasi una certezza, in quel giorno lì ebbe il suo apice».

CLICCA QUI PER LEGGERE LE DICHIARAZIONI COMPLETE