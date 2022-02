Amadeus: «Scudetto? In corsa ci sono 4 squadre»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Amadeus, noto conduttore tifoso dell’Inter, si è espresso così a proposito della lotta scudetto. Le sue parole

Intervistato da Soccermagazine.it, Amadeus ha parlato così della lotta scudetto:

«A queste Inter e Juventus aggiungerei anche il Milan, di diritto. Perché è una squadra in forma. E aggiungerei anche il Napoli che può essere una squadra imprevedibile. Io penso che a giocarsi il titolo siano queste quattro: Inter, Juventus, Milan e Napoli. Saranno fondamentali gli scontri diretti, già ce n’è uno tra Napoli e Inter a breve, che sarà importante. Con Vlahovic la Juventus ha trovato un grande campione e soprattutto un morale, perché è chiaro che ci sono giocatori che fanno la differenza e quindi Vlahovic messo lì diventa determinante. Le grandi squadre si fanno con i grandi calciatori, non c’è niente da fare. Lo abbiamo visto anche con l’Inter l’anno scorso, quando Lukaku metteva dentro una serie infinita di palloni: è chiaro che quello è un valore. La Juventus aveva perso molto con la partenza di Ronaldo, sia dal punto di vista tecnico che psicologico. Adesso con Vlahovic torna ad avere anche da un punto di vista psicologico una certa forza. L’ha dimostrato nella Fiorentina, Vlahovic è in questo momento uno dei migliori attaccanti d’Europa».