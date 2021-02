Amadeus: «Vi dico chi è Ibra. Sicuramente è da conoscere»

Amadeus a Repubblica, il presentatore del prossimo Festival di Sanremo nell’intervista al quotidiano parla del campione svedese

DA CONOSCERE- «Ibrahimovic ha 39 anni, sta portando il Milan a disputare un campionato pazzesco. Ha obiettivi, l’energia per portarli a termine e una storia da raccontare. Conosciamo Ibra calciatore, ci può piacere o non piacere, ma ha reso felice chi l’ha avuto in squadra. Non è il campione alla Zanetti o alla Maldini, è un giocatore che divide, ma una persona da conoscere. È simpaticissimo».