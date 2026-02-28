Connect with us

Amadeus: «Col Milan non devi perdere. Da tifoso dico che mezzo Scudetto è cucito sul petto»

3 ore ago

Amadeus

Amadeus intervistato da Tuttosport ha parlato anche del derby e del duello in campionato con il Milan

Amadeus, noto conduttore televisivo, tra i più amati dagli italiani, nonché tifoso dell’Inter, ha detto la sua in vista del derby. Queste le sue parole rilasciate a Tuttosport:

L’AVVICINAMENTO AL DERBY «Prima c’è il Genoa, una bella squadra, allenata bene da De Rossi, servirà un partitone per vincere. Col Milan puoi anche pareggiare, ma non devi perdere. Non tanto perché i punti si potrebbero ridurre a 7, che sono sempre tanti, ma per una ragione psicologica e nel dimostrare che l’Inter è la squadra più forte del campionato».

I 10 PUNTI DI VANTAGGIO IN SERIE A «Non ci si può nascondere. Capisco ci sia superstizione, giusto che giocatori e allenatore siano cauti. Però da tifoso dico che mezzo scudetto, con 10 punti di vantaggio, ce l’hai cucito sul petto. Sono assolutamente fiducioso che tutti all’Inter siano in grado di gestire questo super vantaggio. Se a settembre mi avessero detto: “L’Inter a fine febbraio avrà 10 punti di più rispetto alla seconda in classifica”. Avrei risposto: “Dove si firma?”. Non l’avrei mai immaginato. Chivu era una scommessa, anche la tifoseria lo guardava con affetto e curiosità: appartiene al Triplete e alla storia dell’Inter».

