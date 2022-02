ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Le dichiarazioni di Amadeus, super tifoso dell’Inter, in conferenza stampa all’indomani del termine del Festival di Sanremo

«Ogni volta che andavo a fare il tampone ogni 48 ore, quando uscivo sembrava che avesse segnato Lautaro. Questo perché non avevamo un piano B per la conduzione in caso di contagio».